Trump tror på handelsavtale med vennen Xi

– President Xi og jeg kommer alltid til å være venner, uansett hva som skjer med våre uenigheter om handel. Kina kommer til å fjerne sine handelsbarrierer fordi det er det rette å gjøre, skriver Trump på Twitter søndag.

Videre mener han at USA og Kina vil få til en enighet om hvordan åndsverkstyveri skal håndteres, samtidig som han spår en «stor framtid for begge land».

Twitter-meldingen kommer på et tidspunkt der frykten for en global handelskrig mellom de to stormaktene imellom har preget markeder verden over.

Trump instruerte denne uka sine rådgivere til å vurdere ytterligere toll på kinesiske varer for et beløp tilsvarende 785 milliarder kroner. Kina har på sin side varslet at de vil besvare eventuelle tiltak fra amerikansk hold.

Tollene har ennå ikke blitt innført, og det har kommet blandede meldinger både fra Trump selv og fra Trumps stab. Presidentens økonomiske rådgiver Larry Kudlow sa nylig at tolltruslene «ikke er noen bløff», bare få dager etter at han hadde understrekt at det ikke var sikkert at de ble iverksatt.

USAs finansminister Steven Mnuchin sa søndag i et intervju med CBS at det «kan bli» en handelskrig, samtidig som han sa at han ikke trodde det kom til å bli det.

