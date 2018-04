FBI gjennomførte razzia ved kontorene til Donald Trumps advokat

utenriks

FBI skal ha tatt beslag av materiale som blant annet omfatter Cohens utbetaling på 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels. Hun hevder å ha blitt truet til taushet angående hennes påståtte seksuelle forhold til Donald Trump.

Cohens advokat Stephen Ryan bekrefter razziaen, men sier ingenting om at den er relatert til Stormy Daniels.

– Jeg har fått beskjed fra det føderale aktoratet om at New York-aksjonen kom delvis grunnet en forespørsel fra kontoret til spesialetterforsker Robert Mueller.

Mueller har den siste tiden etterforsket hvorvidt Donald Trumps valgkampapparat samarbeidet med Russland under valget i 2016. USAs president har konsekvent benektet at et slikt samarbeid har funnet sted.

Når det gjelder Cohens utbetaling til Stormy Daniels, sier Trump at han ikke kjente til den.

– Dere må spørre Michael Cohen. Michael er min advokat. Dere må spørre Michael, sa Donald Trump fredag.

(©NTB)