Orbán får gratulasjon fra EU 

Det opplyser Junckers pressetalsmann Margaritis Schinas.

Juncker og Orbán vil også snakke sammen på telefon på tirsdag for å diskutere saker av felles interesse, forteller han.

– Kommisjonen ser fram til å samarbeide med den nye ungarske regjeringen om de mange felles utfordringene vi står overfor i månedene som kommer, sier Schinas.

Orbán har vært på kollisjonskurs med EU-kommisjonen i en rekke spørsmål, og EU-kommisjonen har gitt uttrykk for sterk bekymring for undergraving av demokratiet, rettsstaten og sivilsamfunnet i Ungarn.

EU er en union av demokratier og verdier, understreker Schinas.

– Juncker og Kommisjonen mener at det å forsvare disse prinsippene og verdiene er et felles ansvar for alle medlemsland, uten unntak, sier han.

