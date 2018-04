Trump: Møtet med Kim skjer i mai eller tidlig juni

utenriks

– Vi har vært i kontakt med dem, og vi kommer til å møtes enten i mai eller tidlig juni. Jeg tror at partene kommer til å vise gjensidig respekt, sa Trump under et regjeringsmøte mandag.

Uttalelsen fra presidenten kommer etter en periode der USA og Nord-Korea ifølge kilder i Det hvite hus har holdt forberedende samtaler i forkant av det planlagte toppmøtet.

Nord-Korea har, ifølge amerikanske kilder, sagt at de er villige til å diskutere sitt atomvåpenprogram, noe som har vært viktig premiss for møtet fra amerikansk side.

– Forhåpentligvis klarer vi å få på plass en avtale som innebærer at Nord-Korea gir fra seg atomvåpnene sine, sier Trump.

Det er uklart om hans motpart, Kim Jong-un, faktisk har noe ønske om å kvitte seg med sine atomvåpen. Han har tidligere uttalt at en nedrustning på Koreahalvøya kan være aktuelt, dersom USA går med på visse premisser.

– Atomnedrustning på Koreahalvøya kan oppnås dersom Sør-Korea og USA svarer velvillig på våre forsøk, skaper en fredelig og stabil atmosfære, samtidig som de gjennomføre progressive og synkroniserte tiltak for å oppnå fred, uttalte diktatoren under ifølge kinesiske medier under sitt besøk i Beijing i forrige måned.

