USA avviser innblanding i luftangrep mot militærbase i Syria

– Flere missiler har truffet Tayfur-flyplassen, skriver det statlige nyhetsbyrået SANA, som også melder at åtte missiler er skutt ned.

Flere skal være døde i angrepet, ifølge syriske medier.

Meldingene kommer få timer etter at USAs president Donald Trump langet ut mot det syriske regimet og lovet «en høy pris» å betale for det påståtte kjemiske angrepet mot byen Douma, som Syria anklages for å stå bak.

Men foreløpig avviser USA at de står bak angrepet på den syriske flyplassen, ifølge nyhetsbyrået AP.

– På nåværende tidspunkt gjennomfører det amerikanske forsvaret ingen luftangrep i Syria. Vi fortsetter imidlertid å følge situasjonen og støtte den pågående diplomatiske innsatsen for å holde dem som bruker kjemiske våpen, i Syria eller andre steder, ansvarlige, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet.

USAs president Donald Trump og Frankrikes president Emmanuel Macron ble søndag enige om en «kraftig, felles reaksjon» på hendelsene i Douma.

Begge de to presidentene har slått fast at det er snakk om et kjemisk angrep, men dette er ikke blitt bekreftet fra andre hold. Under en telefonsamtale søndag, ble Macron og Trump enige om at Syrias president Bashar al-Assads regime må stilles til ansvar «for sine gjentatte brudd på menneskerettighetene».

