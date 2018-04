Hydro halverer aluminiumproduksjonen i Brasil

utenriks

Reduksjonen tilsvarer 230.000 tonn årlig og er et resultat av at aluminaraffineriet Alunorte ikke kan levere mer enn 50 prosent av Albras' aluminabehov, etter at Alunorte ble pålagt kutt i produksjonen.

Hydro eier 51 prosent av Albras, de resterende 49 prosent eies av Nippon Amazon Aluminium Co. Ltd.

Beslutningen om nedstengning ble tatt tirsdag, og prosessen for å redusere produksjonen vil bli igangsatt innen kort tid. Albras kjøper all sitt alumina fra Alunorte.

Albras har satt seg som mål å gjenoppta produksjonen når Alunorte gjenopptar full produksjon.

– Vår største bekymring er våre ansatte, samt kunder som vil bli påvirket av denne beslutningen. Vi vil fortsette vår dialog med fagforeningene for å evaluere hvilken effekt dette får for de ansatte, sier styreleder i Albras, Einar Glomnes, i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Albras ligger i Barcarena i delstaten Pará ved siden av aluminaraffineriet Alunorte, og har en årlig kapasitet på 460.000 tonn aluminium.