257 soldater omkom i flystyrt i Algerie

utenriks

Flyet, et russiskprodusert transportfly av typen Iljusjin Il-76, styrtet like etter avgang fra militærflyplassen ved byen Boufarik, omkring 30 kilometer sørvest for hovedstaden Alger, onsdag formiddag.

En talsmann for sivilforsvaret opplyser til AP at noen har overlevd styrten, men han sier ikke hvor mange det er snakk om.

Bilder fra ulykkesstedet viser brennende vrakdeler fra flyet mens svart røyk stiger opp. Mer enn 300 redningsarbeidere jobber på stedet.

Årsaken til flystyrten er ikke kjent, og myndighetene i landet er i gang med etterforskning. Flyet var på vei til Bechar lenger sør i landet.

De siste tiårene har det vært flere ulykker med militærfly i Algerie. I februar 2014 omkom minst 77 mennesker da et Herkules-fly krasjet inn i en fjellside. I 2003 styrtet et annet Herkules-fly i et boligområde i Boufarik. 17 mennesker mistet livet i ulykken, deriblant de fem som var om bord i flyet.