EU åpner opp for massesøksmål

utenriks

– Vi må hjelpe folk til å beskytte seg selv mot storbedrageri og misbruk av forbrukeres tillit, sier EU-kommisjonens forbrukerkommissær Vera Jourová.

I dag varierer reglene for forbrukersøksmål fra land til land i EU, og i flere medlemsland er det ingen åpning for at grupper av forbrukere kan saksøke selskaper i fellesskap.

Nå vil EU-kommisjonen sikre denne retten i hele EU. Vilkåret er at søksmålene skal føres av organisasjoner som ikke har profitt som motiv, for eksempel av forbrukerorganisasjoner.

På den måten vil EU-kommisjonen unngå en «amerikanisering» av rettsvesenet i EU der massesøksmål blir en ny forretningsmodell for advokatstanden.

– Dette handler ikke om at advokater skal få mer å tjene penger på. Det handler om rettferdighet, sier Jourová.

Forslaget inngår i en større pakke med tiltak som EU-kommisjonen nå ønsker å gjennomføre for å styrke forbrukeres rettigheter i Europa.

I pakken ligger også et løfte om høyere bøter enn før.

– Det skal ikke være billig å jukse i EUs medlemsland, advarer Jourová.

(©NTB)