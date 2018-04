Lederen for Representantenes hus tar ikke gjenvalg

utenriks

48-åringen sier han ikke ønsker å bare være en helgepappa for tenåringsbarna.

– Sannheten er at det er lett at dette tar over hele livet ditt, og det kan du ikke bare la skje, sa Ryan til journalister onsdag.

Han sier han er stolt av hva han har oppnådd, blant annet skattereform, og takket kollegene som valgte ham.

– Det har vært en vill ferd, men det var verdt reisen, sier han.

Det er kongressvalg i USA til høsten. Ryan vil ikke delta her, men han kommer til å beholde plassen i Representantenes hus fram til hans nåværende periode utløper i januar 2018.

Frykter for flertallet

Ryan opplyste selv om planene på et lukket møte med partifeller i Representantenes hus onsdag morgen.

– Dere vet alle at jeg ikke ønsket denne jobben. Jeg tok den motvillig og jeg ga alt, sier han.

48-åringen tok over som leder for Representantenes hus etter at republikaneren John Boehner brått trakk seg i 2015. Det skjedde som en følge av en bitter strid med den konservative fløyen om budsjettpolitikken. Boehner hadde forhandlet med demokratene i hemmelighet og inngått et budsjettforlik, som et flertall av republikanerne stemte imot.

Nyheten om at Ryan ikke stiller til gjenvalg, bidrar til usikkerhet i det republikanske partiet om hvorvidt de klarer å beholde flertallet ved høstens valg.

Hedret av Trump

Selv om Ryan blant annet har kritisert den republikanske presidentens beslutning om økte tollsatser, fikk han ros av Donald Trump på Twitter onsdag.

– Ryan er en virkelig god mann. Selv om han ikke stiller til gjenvalg, etterlater han seg en arv av bragder som ingen kan stille spørsmål ved, skrev han.

Ryan ble valgt inn i Kongressen fra delstaten Wisconsin første gang i 1998. I 2012 stilte han som visepresidentkandidat i tospann med presidentkandidat Mitt Romney.

Det er ventet at Kevin McCarthy, som for tiden er leder for Republikanerne i Representantenes hus, vil forsøke å bli valgt som ny leder for hele kammeret. Men også innpisker Steve Scalise er blant dem som angivelig er interessert i posten.

