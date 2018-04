Danius og Frostenson forlater Svenska Akademien

utenriks

Danius ga selv beskjed om sin avgang til pressekorpset som torsdag kveld hadde samlet seg utenfor Börshuset i Stockholm.

Hun ville ikke fortelle om hun går av etter en avstemning.

– Jeg kan ikke gå inn på det, det er taushetsbelagt. Det er Akademiens vilje, og jeg retter meg etter den viljen, sa Danius etter å ha deltatt på et flere timer langt møte.

– Jeg hadde gjerne villet fortsette, men det finnes andre ting å gjøre her i livet, la hun til.

– Det føles ganske bra, framholdt Danius overfor de mange journalistene som hadde møtt fram for å dekke krisen i den ærverdige institusjonen.

Lekket til pressen

Like etter kom beskjeden om at også Katarina Frostenson forlater Akademien. Hun er gift med den såkalte «kulturprofilen», en sentral figur i krisen som har oppstått, og som har ført til særdeles harde fronter internt i Svenska Akademien.

«Kulturprofilen» anklages for å ha lekket prisvinnere til pressen i flere år i tillegg til at han anklages for seksuell trakassering.

Resultatet er et kompromiss, opplyser Akademiens direktør Anders Olsson.

– Vi ble tvunget til å inngå et kompromiss, ta et skritt tilbake. De som tidligere har forsvart Katarina Frostenson, tok et skritt tilbake, og Katarina gikk med på å avstå fra sine oppgaver innen Akademien. Deretter var det en tillitskrise som vi også forsøkte å løse ved at Sara Danius nå går av, sier Olsson.

Ett av de andre medlemmene, forfatteren Sara Stridsberg, sier hun støttet Danius. I en sms til Dagens Nyheter skriver hun at hun gråt under møtet.

– Dealen i Akademien var at Katarina Frostenson forlater arbeidet i Akademien, ikke sin plass, hvis Sara Danius trekker seg som fast sekretær, skriver hun.

– Må skape tillit

Krisen skjøt fart etter at den tidligere faste sekretæren Horace Engdahl for få dager siden skrev et debattinnlegg til Expressen. Der beskrev han Sara Danius som den dårligste faste sekretæren i Akademien noensinne.

De tre medlemmene som noen dager før forlot institusjonen, Peter Englund, Klas Östergren og Kjell Espmark, beskrev han som «en klikk dårlige tapere».

Før møtet torsdag kom statsminister Stefan Löfven med sin første uttalelse om saken.

– Nå er det opp til Akademien selv å sørge for å opprettholde tilliten og respekten for institusjonen, sa han og trakk fram hvor viktig Nobelprisen er for Sverige.

Han mener at tonen og uforsonligheten som har preget konflikten, ikke inngir mye tillit.

– Hvis det ikke finnes en grunnleggende respekt og tillit til denne institusjonen, så risikerer selvfølgelig også Nobelprisen på sikt å bli undergravd slik at den ikke har samme status, sier Löfven.

Vil beholde Danius

Språkforskeren Göran Malmqvist, som også er blant Akademiens medlemmer, forlot Börshuset like etter Danius. Han mener at hun ikke nødvendigvis kommer til å slutte helt og holdent.

– Det skal vi bli to om. Vi forsøker å overtale henne, sier han.

Han beskriver møtet som vanskelig, men mener samtidig at Danius' beslutning om å gå av var «klok».

Også kong Carl Gustaf, som er Akademiens høye beskytter, har rykket ut og bedt medlemmene sette institusjonens interesser foran sine egne.

Sara Danius har vært fast sekretær siden 2015, som første kvinne på posten.