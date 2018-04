Hamas-kriger drept av Israel

utenriks

Angrepet bekreftes også av Israel, som opplyser at det var snakk om en gjengjeldelse av skyting over grensen.

Én person ble drept mens en annen ble alvorlig såret i angrepet, opplyser helsemyndighetene i Hamas-kontrollerte Gaza. De bekrefter at den drepte var medlem av Hamas' væpnede fløy.

En sikkerhetskilde sier at den drepte mannen var en av flere Hamas-krigere som bemannet en observasjonspost øst for Gaza by. De skjøt mot et israelsk fly som gjennomførte angrep i Gaza etter at eksplosiver gikk av ved Israels grensegjerde onsdag, opplyser den israelske hæren.

(©NTB)