Merkel utelukker tysk angrep på Syria

Under en pressekonferanse i Berlin torsdag gjorde Merkel det klart at et eventuelt vestlig angrep på syriske regjeringsstyrker vil skje uten tysk deltakelse.

Samtidig sa statsministeren at hun mener det er riktig å sende et signal om at bruk av kjemiske våpen er uakseptabelt.

USA og Frankrike har truet med rakettangrep mot syriske regjeringsanlegg som svar på det antatte kjemiske angrepet i byen Douma. USAs president Donald Trump mener regjeringsstyrkene sto bak angrepet, noe Syrias regjering avviser.

Russlands ambassadør i Libanon har truet med å skyte ned eventuelle vestlige raketter og angripe stedene hvor rakettene avfyres.

På pressekonferansen i Berlin unnlot Merkel å svare på et spørsmål om et rakettangrep på Syria kan utløse en konflikt mellom USA og Russland. Men hun framholdt at Syria-krisen håndteres «med forsiktighet».

