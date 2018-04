OPCW på vei til Syria – starter granskning til helgen

utenriks

Det opplyser en talskvinne for organisasjonen torsdag.

Syrias FN-ambassadør Bashar Jaafari opplyste tidligere på torsdagen at to grupper med eksperter fra OPCW ankommer Syria henholdsvis torsdag og fredag.

Ekspertene fra OPCW skal granske om det var klorgass eller andre kjemiske våpen som ble brukt i angrepet mot Douma i Øst-Ghouta sist lørdag. Over 40 mennesker ble drept i angrepet.

Verdens helseorganisasjon opplyste onsdag at om lag 500 personer i Douma har symptomer på å ha blitt utsatt for et kjemisk angrep.

Både Assad-regimet i Damaskus og Russland avviser påstanden om kjemisk angrep.

