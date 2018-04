Russland flytter fartøy fra marinebase i Syria i tilfelle vestlig angrep

utenriks

Opplysningen kommer fra lederen av forsvarskomiteen i den russiske nasjonalforsamlingen og ble torsdag viderebrakt av det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Samme dag sa en talsmann for president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, at direktelinjen mellom USA og Russland fortsatt er aktiv. Han advarte samtidig USA og amerikanernes allierte mot enhver handling som kan destabilisere situasjonen i Syria.

USAs president Donald Trump har truet med å angripe mål i Syria etter det påståtte giftangrepet i Douma utenfor Damaskus i helgen.

Onsdag skrev han en Twitter-melding der han fastslo at «missilene vil komme», men torsdag framholdt han at han aldri har sagt noe om når angrepet vil skje.

– Det kan komme meget snart eller slett ikke så snart, skriver han på Twitter.

Både fra Frankrike og Storbritannia er det kommet signaler om at landene vurderer å delta i et angrep mot det syriske regimet. Frankrikes president Emmanuel Macron har også uttalt at Frankrike har beviser for at det syriske regimet sto bak giftangrepet, som skal ha drept over 40 mennesker og såret flere hundre.

Trump har uttalt at han holder regimet til Syrias president Bashar al-Assad og Russland ansvarlige for det kjemiske angrepet.

Både det syriske regimet og russiske myndigheter har avfeid påstandene fra vestlige land.

(©NTB)