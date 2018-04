Storbritannia krever handling i Syria

utenriks

Statsminister Theresa May innkalte regjeringen til et hastemøte torsdag for å diskutere landets svar på det antatte kjemiske angrepet i Syria.

– Regjeringen er enige om behovet for handling for å lette på den forferdelige humanitære situasjonen og for å forhindre framtidige kjemiske angrep fra Assad-regimet, heter det i en uttalelse fra Downing Street etter at møtet var ferdig torsdag kveld.

I uttalelsen står det videre at ministrene er enige om at May skal fortsette å samarbeide med USA og Frankrike for å koordinere et internasjonalt motsvar på det antatte kjemiske angrepet som rammet Douma i Øst-Ghouta lørdag.

– Alle tegn tyder på at det syriske regimet var ansvarlig og vi skal samarbeide med våre nærmeste allierte om hvordan vi kan sikre at de som sto bak blir holdt ansvarlig, sa May onsdag.

