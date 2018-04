Trump: Syria-avgjørelse vil komme snart

utenriks

– Vi skal ha et møte om Syria i dag. Så får vi se hva som skjer, sa Trump under et møte med flere guvernører og kongressrepresentanter i Det hvite hus torsdag.

Tidligere torsdag skrev han på Twitter at han aldri har sagt når Syria vil bli angrepet. Onsdag truet han med at raketter «vil komme» til Syria.

– Har aldri sagt når et angrep på Syria vil finne sted. Kan skje veldig snart, eller ikke så snart i det hele tatt! skrev Trump.

Både USA og Frankrike har gjort det klart at de vurderer rakettangrep på Syria som svar på det antatte giftangrepet i byen Douma. Russlands ambassadør i Libanon har truet med å skyte rakettene ned og angripe utskytingsstedene.

Etter dette tvitret Trump at Russland bør gjøre seg klar, siden rakettene «vil komme».

