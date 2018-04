Ecuadors president bekrefter at kidnappede journalister er drept

utenriks

De to journalistene og sjåføren deres ble drept etter at de ble tatt til fange av en utbrytergruppe fra den colombianske FARC-geriljaen.

– Dessverre har vi informasjon som bekrefter drapet på våre landsmenn, sa Ecuadors president Lenin Moreno fredag.

Uttalelsen kommer to timer etter at fristen for et ultimatum han framsatte sent torsdag kveld, hvor han ga gruppen tolv timers frist til å bekrefte livstegn fra de bortførte mennene, gikk ut.

Ultimatumet kom noen timer etter at en colombiansk fjernsynskanal meldte at den hadde mottatt grusomme bilder som angivelig viser likene til de tre bortførte mennene.

– Vi vil ikke nøle med å straffe disse menneskerettighetsovergriperne, sa Moreno i en følelsesladd tale.

Tiden for tilbakeholdenhet er over, sa Moreno videre og la til at han ikke vil tillate at Ecuador blir et skjulested for internasjonale narkogjenger.

– Vi er et fredens land. Vi kan ikke tillate at kriminelle innfører sine egne regler. Vi skal bekjempe dem på den arenaen de har valgt, og vi skal nedkjempe dem, sa Moreno, som avbrøt et toppmøte i Peru for å dra hjem og håndtere krisen.

De to journalistene jobbet for den ecuadorianske avisen El Comercio. Sammen med sin sjåfør ble de bortført 26. mars i Colombia, nær landets nordlige grense mot Ecuador, der de var på reportasjereise for å skrive om narkotikarelatert vold.

