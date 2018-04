Fortsatt ingen Syria-avgjørelse fra Trump

utenriks

FNs sikkerhetsråd skal fredag holde et nytt Syria-møte. Russland, som har kalt inn til møtet, gjør det klart at det kommer til å handle om den vestlige militære trusselen mot Syria.

Torsdag kveld ringte Trump til Storbritannias statsminister Theresa May for å diskutere situasjonen. De gjorde det klart at det påståtte kjemiske angrepet i Syria ikke må gå ubemerket hen og at det må få en «internasjonal respons». Frankrike er enig. Norge har ikke blitt bedt om å delta i et eventuelt vestlig angrep, og Tyskland utelukker deltakelse.

Nøyaktig hva som skal skje – og når det skal skje – er fortsatt i det blå.

– Har aldri sagt når et angrep på Syria vil finne sted. Kan skje veldig snart, eller ikke så snart i det hele tatt! skrev Trump på Twitter tidligere torsdag.

Beskjeden kom etter at Trump flere ganger hadde sagt at en Syria-avgjørelse ville komme veldig snart.

Vurderer fortsatt etterretning

Heller ikke etter et møte i Det hvite hus torsdag kveld, så man ut til å være noe nærmere en avgjørelse.

– Vi fortsetter å vurdere etterretningsinformasjon og deltar i samtaler med våre partnere og allierte, sa pressetalskvinne Sarah Sanders etter møtet, hvor presidenten og hans sikkerhetsteam deltok.

Dermed er retorikken fra Trump-administrasjonen tonet ned sammenlignet med det som kom tidligere i uken.

– Russland lover å skyte ned alle missiler som avfyres mot Syria. Gjør dere klare, Russland, for de vil komme, fine og nye og «smarte», skrev Trump på Twitter onsdag.

Advarte om krigsfare

Det mulige taktskiftet kommer etter at Russland har advart om krigsfare.

– Det vi umiddelbart prioriterer, er å avverge krigsfaren, sa FN-ambassadør Vassilij Nebenzia etter et lukket møte i FNs sikkerhetsråd torsdag.

På spørsmål om han refererer til krig mellom Russland og USA, svarte han:

– Vi kan ikke utelukke noen alternativer, dessverre.

Sverige forsøkte under møtet å få slutt på handlingslammelsen ved å foreslå å sende en nedrustningsstyrke til Syria for å fjerne kjemiske våpen. Forslaget falt fordi Russland var skeptisk.

– Vi får en følelse av at det nå er en annen logikk som har overhånd, en militær logikk. Men vi gir ikke opp håpet, sa Sveriges FN-ambassadør Carl Skau.

– Utilgivelig

USAs forsvarsminister Jim Mattis sa i Kongressen torsdag at situasjonen i Syria er så kompleks at man noen ganger «vil få motsatte impulser». Han insisterte også på at Trump ennå ikke har tatt noen beslutning når det gjelder Syria.

Forsvarsministeren kom også med en kraftig fordømmelse av bruk av kjemiske våpen.

Minst 40 døde

Minst 40 mennesker ble drept i det antatte kjemiske angrepet i den opprørskontrollerte byen Douma nær Damaskus lørdag.

Verdens helseorganisasjon (WHO) viser til lokalt helsepersonell som sier at 500 pasienter er behandlet etter angrepet. De har vist tegn til symptomer som følge av et kjemisk angrep, opplyste WHO onsdag.

Organisasjonen for forbud mot kjemisk våpen (OPCW) skal sende eksperter til området, men sier det kan ta en måned før et granskingsresultat er klart.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har hevdet at russiske eksperter ikke har funnet tegn til noe kjemisk angrep i Douma.

Donald Trump hevdet onsdag at forholdet mellom USA og Russland nå er dårligere enn under den kalde krigen.

(©NTB)