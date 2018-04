Kinas handelsoverskudd med USA opp 19 prosent

utenriks

De siste tallene viser at Kina fortsetter å dra nytte av handelen mellom de to stormaktene. Kinas handelsoverskudd med USA vokste 19,4 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år, til 58,3 milliarder dollar.

Kinas eksport til USA steg 14,8 prosent til 99,9 milliarder dollar mens verdien av amerikansk import til Kina steg langt mindre, med 8,9 prosent, til 41,7 milliarder dollar.

Kinas økende handelsoverskudd med USA har skapt voksende friksjoner mellom Washington og Beijing. Frykten for handelskrig har økt etter at president Donald Trump varslet toll på kinesiske varer. Kina svarte med toll på amerikanske varer, som igjen har ført til at USA truer med ytterligere toll.

Beijing ber nå USA om å være tålmodig i påvente av kinesiske tiltak som har til hensikt å jevne ut den skjeve handelsbalansen, noe som ser ut til å ha beroliget Trump, som mandag antydet at han ser slutten på de siste ukenes handelsstrid.

Tallene fra Beijing fredag viser tegn til endring. For mars isolert sett falt handelsoverskuddet med USA til 15,4 milliarder dollar, ned fra 21 milliarder dollar i februar.

Overfor resten av verden totalt sett hadde Kina et handelsunderskudd på 4,98 milliarder dollar i mars, men sesongbetingede faktorer som kinesisk høytid trekkes fram som en årsak til det.

