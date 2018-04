OSSE kritiserer russisk blokkering av Telegram-appen

utenriks

Ifølge OSSE spiller appen en viktig rolle for å sikre ytringsfriheten.

– Telegram er blitt en viktig kanal for å spre informasjon fra ulike mediekanaler. Jeg ber russiske myndigheter vurdere dette innskrenkende tiltaket og fremme et fritt, uavhengig og mangfoldig kommunikasjonsklima, sier OSSEs talsmann Harlem Desir.

Fredag besluttet en domstol i Moskva at den populære krypterte Telegram-appen skulle blokkeres i Russland ettersom selskapet bak appen ikke vil gi fra seg krypteringsnøklene.

Teletilsynet til retten

Det er det russiske teletilsynet Roskomnadzor som har brakt saken inn for retten. Tilsynet krevde at Telegram måtte blokkeres i Russland fordi selskapet ikke har villet gi etterretningstjenesten tilgang på Telegram-brukernes private samtaler. Telegram fikk 15 dagers frist på seg til å gjøre dette.

Telegrams grunnlegger Pavel Durov er selv russer, men bor i selvpålagt eksil i utlandet. Han avviste i september i fjor et krav fra sikkerhetstjenesten FSB om å få tilgang på krypteringsnøklene som gjør det mulig å lese brukernes meldinger. FSB har argumentert med at det er nødvendig med tilgang for å avsløre ekstremister.

– Teknisk umulig

– Kravet er teknisk umulig å utføre, påpekte Durov og la til at det dessuten ville være et brudd på den russiske grunnloven.

Saken gikk helt til landets høyeste domstol der Telegram til slutt tapte ankerunden i slutten av forrige måned.

Telegram har siden lanseringen i 2013 passert 100 millioner brukere verden rundt. Appen lar folk utveksle meldinger, bilder og videoer i grupper på opptil 5.000 brukere. Appen er populær blant politiske aktivister, men blir også brukt av ekstremister.

Appen brukes av blant annet IS' propaganda-talerør Amaq, men blant brukerne er også myndigheter i ulike land, blant annet Syria, som er Russlands nære allierte i Midtøsten.

(©NTB)