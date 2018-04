Russland hevder kjemisk angrep i Syria ble iscenesatt med hjelp fra utenlandsk etterretning

utenriks

– Vi har ubestridelig bevis for at dette var nok en iscenesatt hendelse, og at de hemmelige tjenestene til en viss stat som nå står i spissen for en russofobisk kampanje, var involvert i denne iscenesatte hendelsen, sa utenriksminister Sergej Lavrov under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Ifølge lokalt helsepersonell ble over 40 personer drept i et kjemisk angrep i den opprørskontrollerte byen Douma nær Damaskus 7. april. Rundt 500 pasienter skal ha hatt symptomer som tyder på at de ble utsatt for et kjemisk stoff.

USA, Frankrike og andre vestlige land mener regjeringen i Syria sto bak angrepet, noe den syriske regjeringen avviser.

Lavrov sier russiske inspektører allerede har saumfart Douma og konkludert med at det ikke finnes spor etter bruk av kjemiske våpen. Eksperter fra organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) ankom nylig Syria og skal granske påstandene.

Lavrov navngir ikke noe land i sin påstand fredag. I forrige måned anklaget Russland Storbritannia for å lide av «russofobi» i forbindelse med nervegiftangrepet på den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia Skripal i Salisbury. Britene mener Russland sto bak, en anklage Moskva avviser.

Tidligere denne måneden uttalte lederen for den russiske etterretningstjenesten SVR, Sergej Narysjkin, at «attentatet mot eksspionen Sergej Skripal var en grotesk provokasjon fra vestlig etterretning».

