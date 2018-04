utenriks

Russlands president Vladimir Putin hadde bedt om møtet etter at et koordinert amerikansk-britisk-fransk angrep rettet mot lagre for kjemiske våpen og et forskningssenter for utvikling av kjemiske våpen fant sted natt til lørdag.

Angrepet skjedde én uke etter at det ble meldt om et kjemisk angrep i Douma utenfor Damaskus.

(©NTB)