Frankrike: Russland ble varslet om angrepet på forhånd 

utenriks

Frankrikes forsvarsminister Florence Parly sier at de vestlige angrepene mot Syria natt til lørdag rammet det hun omtaler som det viktigste forskningssenteret for kjemiske våpen, samt to produksjonsanlegg.

Hun sier også at Russland ble varslet på forhånd, og at det ble brukt jagerfly fra flere baser i Frankrike, i tillegg til at det ble skutt krysserraketter fra fregatter i Middelhavet under operasjonen.

– Det er kapasiteten til å utvikle og produsere kjemiske våpen som er blitt rammet. Målet er enkelt: å hindre regimet i å bruke kjemiske våpen igjen, sier hun i en uttalelse fra presidentpalasset.

Frankrikes utenriksminister tok lørdag morgen til orde for en umiddelbar gjenopptakelse av en politisk prosess som skal få slutt på krigen i Syria.

– Det må utarbeides en plan for å få slutt på konflikten med en politisk løsning, sa Jean-Yves Le Drian på en pressekonferanse.

– Vi er klare til å starte arbeidet umiddelbart med alle landene som ønsker å delta, føyer han til.

Le Drian framholder også at det fransk-britiske-amerikanske angrepet natt til lørdag var «legitimt, begrenset og proporsjonalt».

Jussprofessor Geir Ulfstein uttalte fredag til NTB at et angrep utvilsomt ville være et brudd på folkeretten, samtidig som han framholdt at det kan finnes etiske og moralske argumenter for å bruke militærmakt selv når det strider mot folkeretten.

