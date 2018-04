Trumps advokat har vært under etterforskning i flere måneder

utenriks

Politiets interesse for advokaten ble kjent da FBI raidet kontoret, hjemmet og hotellrommet til advokaten mandag og blant annet beslagla to mobiltelefoner.

I rettsdokumenter som ble sendt inn fredag, kommer det fram at Cohen etterforskes for kriminalitet knyttet til forretningsvirksomheten hans. Det viser seg også at Cohen har blitt overvåket i hemmelighet av politiet over en lengre periode.

– Større trussel

Ifølge The New York Times, som siterer anonyme kilder, anser USAs president og hans rådgivere nå etterforskningen av advokaten som en større trussel enn etterforskningen av koblinger til Russland under valgkampen.

Trump har tidligere i uken omtalt FBI-aksjonen mot Cohen som «skammelig» og et «angrep på landet vårt».

Tidligere har amerikanske medier skrevet at FBI-etterforskerne spesielt har interessert seg for utbetalingene til to kvinner som har påstått at de har hatt seksuelle forhold til presidenten.

Utbetalinger til pornoskuespiller

Cohen har tidligere innrømmet å ha betalt 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels for at hun skulle holde tett om sitt påståtte forhold til Trump. Advokaten kobles angivelig også til en utbetaling til tidligere Playboy-modell Karen McDougal.

McDougal fikk 150.000 kroner av moderselskapet til magasinet National Enquirer for eneretten til å omtale hennes historie, men saken ble aldri publisert.

En ransakingsordre som ble brukt mandag, skal spesifikt ha vært knyttet til McDougal, ifølge en kilde nyhetsbyrået AP har snakket med.

Trump har nektet for at han kjente til utbetalingene.

