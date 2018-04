utenriks

Taviani, som ble født i San Miniato i 1929, døde i sitt hjem i Roma søndag etter lang tids sykdom.

Vittorio og broren Paolo Taviani (86) regnes som to av Italias største filmskapere, og sammen har de regissert over 20 filmer.

En av de best kjente filmene er «Far og herre» som de vant Gullpalmen for i 1977. En annen av duoens prisbelønte filmer er «Cæsar må dø» fra 2012, som de vant Gullbjørnen for på filmfestivalen i Berlin.

Brødrene har også skrevet manus til en rekke filmer.

