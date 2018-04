Macron: Har overtalt Trump til å bli i Syria

utenriks

I et TV-intervju søndag minnet Macron om at Trump bare for ti dager siden sa han ville trekke USA ut av Syria.

– Vi overbeviste ham om at det er nødvendig å bli værende, sa Macron til fjernsynskanalen BFM.

– Jeg forsikrer deg, vi har overbevist ham om at det er nødvendig å bli værende på lang sikt.

Også Trumps militære rådgivere har forsøkt å overtale ham til å beholde amerikanske soldater i Syria, blant annet for å hindre at ekstremistgruppa IS vokser seg sterkere igjen.

Under en uke etter at Trump i en tale sa han ville USA ut av Syria, varslet den amerikanske regjeringen et mulig militært angrep på Syrias regjering. Angrepet kom natt til lørdag, som svar på den antatte bruken av kjemiske våpen i Syria.

