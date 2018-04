Norske tenåringsjenter pågrepet i Thailand

utenriks

Det var nettavisen Thainytt som omtalte pågripelsen, som skjedde torsdag kveld. Jentene skal ha blitt sluppet fri etter å ha betalt om lag 40.000 norske kroner i bot, men de skal ha blitt krevd for ytterligere 120.000 kroner for å få passene sine tilbake.

– Utenrikstjenesten er kjent med at to norske borgere er arrestert i Thailand. Ambassaden i Bangkok er i kontakt med vedkommende og gir konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til fengslede norske borgere i utlandet, sier kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet til VG.

De to jentene skal ha kjøpt stoffet «yaba», som er en blanding av metamfetamin og koffein.

