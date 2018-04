Pence ber land isolere Maduro og hans «brutale regime"

utenriks

Pence var president Donald Trumps stedfortreder da 34 amerikanske land møttes i den peruanske hovedstaden Lima lørdag. Her fortsatte han den krasse kritikken og lovnadene om sanksjoner mot Venezuelas president Nicolás Maduro, som ikke var invitert til Peru.

Pence beskrev Venezuela – og også Cuba – som land der «tyranniets tragedie er åpenbart for alle».

– Ansvaret for lidelsen blant det venezuelanske folket kan bli lagt for føttene til én mann: Nicolás Maduro, sa Pence. Han anklaget Maduro for å nekte folket humanitær hjelp, samtidig som han takket landene som har bidratt til «å isolere diktatoren og hans brutale regime ved hjelp av økonomiske og politiske virkemidler».

– USA mener det er på tide å gjøre mer, mye mer. USA vil ikke stoppe før demokratiet er gjenopprettet i Venezuela, lovte visepresidenten.

Colombia, Argentina og Chile sier de vil støtte USA ved å nekte å anerkjenne det venezuelanske presidentvalget 20. mai, hvor Maduro søker gjenvalg.

16 land skrev så under på en erklæring hvor de ber om et åpent og rent valg i Venezuela, samtidig som de ber internasjonale organisasjoner begynne å implementere programmer for humanitær hjelp i landet.

