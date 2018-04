EU med nølende Syria-erklæring

utenriks

«Vi fordømmer sterkt det syriske regimets vedvarende og gjentatte bruk av kjemiske våpen, inkludert i det siste angrepet i Douma, som er et alvorlig brudd på folkeretten og en krenkelse av menneskeverdet», skriver utenriksministrene i en felles erklæring.

Utenriksministrene sier videre at de «forstår» at det amerikansk-britisk-franske luftangrepet natt til lørdag var et avgrenset angrep mot anlegg for kjemiske våpen i Syria, der målet utelukkende var å forhindre ytterligere bruk av kjemiske våpen mot egen befolkning fra det syriske regimets side.

«Ministerrådet støtter alle tiltak for å forhindre bruk av kjemiske våpen», fastslås det.

Sprikende

På vei ut fra møtet kom utenriksministrene med til dels sprikende forklaringer om hva de hadde vedtatt.

Et signal om «full oppbakking» til USA, Storbritannia og Frankrike, oppsummerte Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen.

Irlands utenriksminister Simon Coveney var ikke klar til å gå like langt.

– Noen land støtter aksjonen sterkt. Vi nøyer oss med å registrere at den har funnet sted, og å si at vi forstår den. Det er ikke det samme som å støtte den, sa han på vei ut av møtet.

Ifølge Coveney har ulike land hatt forskjellige tilnærminger til saken.

– Derfor var det mye diskusjon før dagens møte for å prøve å få på plass en formulering som alle kunne støtte.

Folkerettslig bekymring

De allierte i NATO erklærte i helgen «full støtte» til luftangrepet. Men EU består også av nøytrale medlemsland som ikke er villige til å uttrykke seg like sterkt.

Flere land har dessuten gitt uttrykk for bekymring for en ytterligere opptrapping av krigen i Syria.

På svensk side ble det uttrykt tvil om aksjonens folkerettslige mandat.

– Det er viktig at vi støtter våre venner i EU. Men det fins også et folkerettslig dilemma når man tyr til vold uten støtte fra FNs sikkerhetsråd, forklarte Annika Söder, statssekretær i det svenske utenriksdepartementet.

En slik framgangsmåte øker risikoen for at også andre skal gjøre det samme, og at «jungelens lov» skal råde, advarte hun.

«På tide at vi sa nei»

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson sto på sin side fast på at det var riktig å sette foten ned.

Det amerikansk-britisk-franske angrepet skal ha vært rettet mot tre ulike anlegg for produksjon og bruk av kjemiske våpen i Syria. Angrepet kom som svar på meldingene om bruk av kjemiske våpen i den syriske byen Douma den 7. april.

Angrepet var ment å gi klar beskjed om at undergravingen av forbudet mot kjemiske våpen har gått for langt under president Assad i Syria, forklarte han.

– Det var på tide at vi sa nei. Derfor mener jeg det var helt riktig å gjøre dette.

