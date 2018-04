Kina og Japan gjenopptar økonomisk kontakt etter åtte års pause

utenriks

Ledet av sine utenriksministre møttes de to delegasjonene i Tokyo til det som formelt er kalt den fjerde japansk-kinesiske dialogen om økonomiske spørsmål og den første siden 2010.

Kinas utenriksminister Wang Yi sa at de to landene står på startstreken til et nytt forhold som vil fremme den framtidige utvikling i begge land. Han la til at samarbeidet går inn i en ny, viktig fase.

Japan strever for ikke å havne i utkanten av det som skjer i regionen, der det er mest oppmerksomhet rundt det mulige tøværet mellom statene på den koreanske halvøya og Kinas dominerende stilling.

Asias to største økonomier har god grunn til å samarbeide i lys av president Donald Trumps handelsutspill om økende avgifter på varer fra asiatiske land inn til USA.

Japans statsminister Shinzo Abe drar til Washington denne uken for å drøfte handelsspørsmål med Trump. Også det mulige toppmøtet mellom Trump og den nordkoreanske leder Kim Jong-un står på dagsordenen for disse samtalene.

(©NTB)