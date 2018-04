Tyrkia beskylder Macron for usannheter 

utenriks

– Mange av våre europeiske venner foretrekker dessverre populisme, sa Cavusoglu syrlig da han møtte pressen i Ankara sammen med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg mandag ettermiddag.

Uttalelsen var ikke rettet mot NATO-sjefen, men mot Frankrikes president Emmanuel Macron. Bakteppet er påstander om Tyrkia som Macron kom med i et intervju med fransk TV i helgen.

Upassende for en president, lyder dommen fra Cavusoglu, som ber Macron om å «bli mer seriøs».

Avviser splittelse

I intervjuet sa Macron blant annet at det amerikansk-britisk-franske luftangrepet mot Syria natt til lørdag hadde sådd splid mellom Tyrkia og Russland.

Ikke riktig, fastslår Cavusoglu.

– Vi har et sterkt forhold til Russland, sier han.

– Vi kan nok ha våre uenigheter, men forholdet vårt til Russland er ikke så svakt at den franske presidenten kan få det til å revne.

Cavusoglu understreker likevel at forholdet til Russland ikke er noe alternativ til NATO.

Krangel om toppmøte

Macron sa også at han hadde hatt planer å reise til Tyrkia for å møte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Russlands president Vladimir Putin og Irans president Hassan Rouhani, men at det antatte angrepet med kjemiske våpen i byen Douma i Syria hadde satt en stopper for disse planene.

Ifølge Cavusoglu er heller ikke dette sant. Han viser til at det nevnte toppmøtet fant sted den 4. april, det vil si flere dager før det antatte angrepet i Douma. Han forteller videre at Putin var åpen for å la Macron bli med, men at Rouhani sa nei og foreslo at de tre kunne møte Macron senere i stedet.

– Jeg må fortelle sannheten. Det burde ikke være nødvendig for oss å forklare alt dette, men når presidenten ikke forteller sannheten, må vi gjøre det.

Økende spenning

Spenningen mellom Tyrkia og andre allierte i NATO har vært økende de siste årene, spesielt etter kuppforsøket mot Erdogan sommeren 2016.

I kjølvannet av kuppforsøket har Erdogan gjort store utrenskninger, noe som har ført til alvorlig bekymring i vestlige land for en utvikling i autoritær retning i Tyrkia. Samtidig har Tyrkia knyttet stadig tettere bånd til russerne.

Stoltenberg understreker likevel den store strategiske betydningen Tyrkia har for alliansen.

– Tyrkia er en høyt verdsatt NATO-alliert, og Tyrkia bidrar på mange forskjellige måter til vår felles sikkerhet. Bare den geografiske plasseringen gjør Tyrkia viktig, nær uroen og volden i Syria og Irak, sa han på pressekonferansen sammen med Cavusoglu.

Mandagens besøk var Stoltenbergs sjuende siden han overtok som generalsekretær i NATO i 2014.

(©NTB)