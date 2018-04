IMF-prognose: 3,9 prosent global vekst i 2018–2019

utenriks

Verdensøkonomien ser ut til å få en solid vekst i 2018 og 2019 blant annet takket være raskere vekst i USA og Europa. Men i tiden etter dette ser IMF flere skjær i sjøen, kommer det fram i fondets ferske rapport tirsdag.

IMFs vekstprognoser for USA og Europa er oppjustert sammenlignet med forrige anslag i januar, men prognosen for verdensøkonomien er likevel uendret.

Ifølge IMF vil USAs økonomi vokse med 2,9 prosent i år, noe som er en mer optimistisk prognose enn den fondet la fram i januar. Forventningen om kraftig vekst i USA fram mot 2020 skyldes blant annet president Donald Trumps omfattende skattekutt.

Hvis IMF-prognosen for verdensøkonomien slår til, vil det bety den kraftigste veksten siden 2011. Det skyldes at alle verdens mektigste økonomier vokser på samme tid, noe som ikke har vært tilfelle det siste tiåret. Lave renter og økt global handel er to sentrale forklaringer.

IMF forventer at den globale handelen vil vokse med 5,1 prosent i år, noe som i så fall vil være den kraftigste veksttakten siden 2011.

Samtidig advarer IMFs sjeføkonom Maurice Obstfeld om at utsiktene for en eskalerende handelskonflikt truer med å undergrave tillit og føre til at den globale veksten svekkes for tidlig.

USA har økt tollen på aluminium og stål og dessuten varslet en lang rekke lignende tiltak overfor Kina, som har varslet at landet vil svare med samme mynt.

(©NTB)