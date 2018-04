India og Sverige inngår samarbeid om nettsikkerhet

utenriks

De to ble tirsdag enige om å etablere «en felles arbeidsgruppe for nettsikkerhet» og for å samarbeide for å utvikle nyskapende løsninger for miljøet.

I tillegg diskuterte de forsvar og sikkerhetssamarbeid, samt investeringer i ren energi, digitalisering og helse. På forsvarsfronten håper svenske Saab å få fullført en avtale om levering av nye jagerfly til det indiske luftforsvaret.

Møtet i Stockholm markerte første gang at en indisk statsminister har besøkt Sverige på 30 år. Löfven pekte på at Indias økonomi er i vekst og på landets viktighet i saker som klimaendringer og bærekraftig utvikling, og kunngjorde at Sverige setter av 50 millioner kroner som startskudd for et partnerskap for å utvikle miljøløsninger.

Modi ankom Stockholm mandag kveld, der han ble mottatt av kong Carl Gustaf. Etter møtet med Löfven tirsdag skulle Modi ha samtaler med statsministrene fra Danmark, Finland og Island, samt Norges statsminister Erna Solberg (H), i forkant av åpningen av et nordisk-indisk møte som skal dreie seg om økonomisk utviklingssamarbeid mellom Norden og India, modernisering av indiske havner og innovasjon.

– Nordisk kompetanse passer godt med vår visjon for Indias omdanning, skrev Modi på Facebook.

Senere tirsdag drar Modi til Storbritannia der han møter ledere fra Samveldet.

(©NTB)