Japans statsminister på besøk hos Trump i Florida

– Det er en ære å ha deg i Florida sammen med oss, sa Trump da han mottok Abe. Det er Abes andre besøk på Trumps eiendom i Florida.

Abe skal være Trumps gjest i to dager. Tirsdag ettermiddag poserte de to for fotografer, og senere skulle de ha et møte på tomannshånd. Deretter var det planlagt et gruppemøte med sikkerhetsrådgivere – et møte som var ventet å handle om det forestående toppmøtet mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Trump.

USA og Japan er svært samstemt når det gjelder synet på Nord-Korea, uttalte Trump, men det er ventet at Abe på tomannshånd med Trump vil uttrykke bekymringer rundt det kommende møtet mellom Trump og Kim.

Onsdag skal Abe og Trump diskutere saker som berører Stillehavsområdet, blant annet handel og energi. Tjenestemenn i Det hvite hus antyder at Trump er åpen for å fjerne Japan fra listen over land som er pålagt toll på stål- og aluminiumsprodukter etter at flesteparten av de øvrige allierte av USA, inkludert Australia, Canada, EU og Mexico, også har fått unntak.

Abe og Trump er golfentusiaster og har tidligere spilt sammen både i Palm Beach og i Japan. Trump sier at han og Abe skal «snike seg ut» for å svinge kølla på golfbanen. Senere onsdag skal de holde felles pressekonferanse. Deretter skal presidenten og førstedame Melania Trump være vert for den japanske delegasjonen under en middag. Abe drar hjem til Japan torsdag morgen.

