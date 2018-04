NBC: Passasjer delvis sugd ut av flyvindu under flyging i USA

utenriks

Flyselskapet Southwest Airlines har ikke bekreftet at noen ble skadd, men NBC melder at en kvinne holdt på å bli sugd ut av det knuste vinduet da trykket falt i kabinen.

Far til en av passasjerene, Todd Baur, sier at kvinnen ble delvis dratt ut, men at andre passasjerer klarte å trekke henne inn igjen.

Passasjerer la ut bilder som viser en motor med store skader. En skremt passasjer strømmet video via Facebook underveis. Videoen viser en mann som forsøker å ta på seg en oksygenmaske mens han oppdaterer sine kjære og nære via sosiale medier.

– Noe er galt med flyet vårt! Det ser ut til at vi går ned! Nødlanding! Southwest-flyging fra New York til Dallas!!, skriver Facebook-brukeren Marty Martinez.

– Vi stålsetter oss for landing!, skrev han videre.

Landingen forløp uten problemer. Kvinnen som var skadd, ble sendt til sykehus umiddelbart, opplyser Baur til NBC.

Flyet var på vei fra New York til Dallas da det plutselig endret kurs mot Philadelphia, der det nødlandet klokken 11.30 lokal tid tirsdag. Bilder viser at flyets venstre motor mangler et stort deksel.

Det foreligger ingen forklaring på hvorfor dekselet ble revet av i lufta.

Flyselskapet opplyser at det var 143 passasjerer og en besetning på fem om bord på Boeing 737-flyet.

(©NTB)