USA og Storbritannia advarer mot angivelig russiskstøttet nettangrep

utenriks

Advarselen er rettet mot både forbrukere med hjemmekontor og nettleverandører og er knyttet til kapring av internettrutere.

Det hvite hus' koordinator for nettsikkerhet, Rob Joyce, sier at flere millioner rutere verden rundt kan være rammet, melder BBC.

– Målene for denne ondsinnede nettaktiviteten er i hovedsak offentlige myndigheter og organisasjoner i privat sektor, tilbydere av kritisk infrastruktur og nettleverandører som leverer tjenester til disse sektorene, heter det i en uttalelse fra de to NATO-landene.

Omfattende

– Aktører med støtte fra russiske myndigheter bruker infiserte rutere til å gjennomføre angrep for å tilrettelegge for spionasje, tyveri av opphavsrettslig beskyttet materiale, og å åpne for tilgang til nettverk og potensielt legge grunnlag for framtidige nettangrep, heter det i advarselen fra britiske myndigheters National Cyber Security Centre, amerikanske FBI og det amerikanske departementet for innenlandssikkerhet.

Joyce sier at USA og deres allierte er svært sikre på at Russland står bak «en omfattende kampanje».

Påstandene er så langt ikke blitt kommentert av russiske myndigheter.

Kan ikke konkludere

Om angrepet har rammet Norge, er for tidlig å si, ifølge informasjonssjef Trond Øvstedal i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) følger saken nøye, men det er i skrivende stund ikke nok informasjon til å konkludere om norsk infrastruktur er utsatt for angrepet eller ikke, skriver Øvstedal i en epost til NTB tirsdag morgen.

(©NTB)