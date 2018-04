Reuters: FNs sikkerhetsteam ble beskutt i Douma

utenriks

Sikkerhetsteamet som skulle klarere stedet for ekspertene til Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) ble tvunget til å returnere fra Douma da de ble beskutt, opplyser OPCW-direktør Ahmet Üzümcü.

Nyhetsbyrået viser til ikke navngitte kilder. Skytingen skal ha blitt registrert tirsdag like ved stedet der det angivelig skjedde et kjemisk angrep for halvannen uke siden.

Ekspertene fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har i oppdrag å undersøke meldingene om det kjemiske angrepet og fastslå om det stemmer at det er brukt kjemiske våpen mot sivile.

Inspektørene ankom Damaskus lørdag, men reisen inn til den tidligere opprørsbastionen noen kilometer unna er blitt forsinket flere ganger.

Syriske og russiske myndigheter har forklart forsinkelsen med at inspektørene mangler en sikkerhetstillatelse fra FN. OPCW, som ikke er en del av FN, har svart at alle de nødvendige tillatelser er på plass.

Et sikkerhetsteam har siden reist inn i Douma. Det var på plass i byen tirsdag, ifølge både FN-kilder og syriske myndigheter.

