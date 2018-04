Syrias FN-ambassadør: Våpeninspektører har ikke startet gransking i Douma

utenriks

Et sikkerhetsteam fra FN er på plass i Douma for å avgjøre om ekspertene fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) kan starte jobben på onsdag, bekrefter Syrias FN-ambassadør Bashar Jaafari.

– Hvis FNs sikkerhetsteam avgjør at situasjonen er forsvarlig i Douma, vil arbeidet starte onsdag, sa Jafaari til Sikkerhetsrådet.

Tidligere tirsdag meldte det statlige syriske nyhetsbyrået SANA og statlig syrisk fjernsyn at ekspertene var kommet inn i byen for å starte granske meldingene om et angrep med kjemiske våpen i byen 7. april.

Tirsdag ettermiddag kom FNs generalsekretær António Guterres med en oppfordring om at våpeninspektørene fra OPCW må få jobbe i fred.

– Det er den syriske regjeringens plikt å legge til rette for at de skal få arbeide uten restriksjoner, sa Guterres og understreket samtidig at FN har gjort alt de kan for å skaffe OPCW tilgang til Douma så raskt som mulig.

Frykter åstedet er tuklet med

Opprinnelig var det meningen at våpeninspektørene skulle ankomme søndag for starte granskingen, men det ble utsatt.

I stedet ble det krisemøte i OPCWs kontorer i Haag mellom russiske og britiske representanter om hvorfor inspektørene ikke kunne komme inn i byen.

Tidligere på tirsdag uttalte den franske utenriksministeren Jean-Yves Le Drian at han fryktet våpeninspektørene ville komme for sent.

– Det er høyst sannsynlig at beviser og viktige elementer har forsvunnet fra åstedet, som er under full kontroll av russiske og syriske styrker, sa Le Drian.

– Grunnløse anklager

Dmitrij Peskov, talsmann for president Vladimir Putin, avviser anklagene om at Russland har hindret inspektørene i å begynne sine undersøkelser.

– Vi anser slike beskyldninger mot Russland for å være grunnløse, sa Peskov mandag og framholdt at Russland støtter en uavhengig granskning.

Russiske tjenestemenn har uttalt at forsinkelsen skyldtes rakettangrepet mot Syria natt til lørdag.

Strid om kjemiske våpen

Aktivister og helsepersonell i Douma har sagt at over 40 personer ble drept i et kjemisk angrep 7. april og at det syriske regimet sto bak. Opplysningene førte til at USA, Storbritannia og Frankrike en uke senere utførte rakettangrep mot Syria.

Syria og Russland har avvist at det fant sted noe kjemisk angrep. Russland har anklaget syriske opprørere for å iscenesette angrepet med britisk hjelp, en påstand britene har avvist.

Tirsdag hevdet den russiske hæren at den har funnet lagre tilhørende opprørere med kjemiske våpen i Douma, blant annet ingredienser til klor- og sennepsgass.

Putin fordømmer angrepet

Russlands president Vladimir Putin snakket tirsdag med Tysklands statsminister Angela Merkel om de vestlige luftangrepene, som Putin mener bryter med internasjonale lover.

Ifølge uttalelser fra Kreml, sa Putin blant annet at angrepene har skadet den syriske fredsprosessen.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener den vestlige aksjonen har hatt en «negativ påvirkning på internasjonale relasjoner».

– Russland vil fortsette å jobbe for Syrias territoriale integritet og at landets suverenitet respekteres, uttalte Lavrov ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået TASS.

