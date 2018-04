Cubas nye president lover å bringe arven etter Castro videre

utenriks

Torsdag var 59 år med Castro-styre over på Cuba, da landets 57 år gamle visepresident formelt ble tatt i ed og overtok som president etter 86 år gamle Raul Castro.

– Jeg har kommet hit for å jobbe, ikke for å gi løfter, sa Miguel Diaz-Canel i den cubanske nasjonalforsamlingen torsdag.

– Denne forsamlingen har fått i mandat av folket å videreføre den cubanske revolusjonen, fortsatte Diaz-Canel, som lovet å gjøre nettopp dette.

Bringer arven videre

Cubas nye president lovet også å sette Raul Castros økonomiske modell ut i livet, samt å bringe arven etter Fidel Castro videre.

De 605 representantene i nasjonalforsamlingen hadde ikke mange å velge i da de onsdag skulle stemme over Raul Castros etterfølger. Miguel Diaz-Canel var eneste kandidat og ble utropt som vinner torsdag.

Datoen var neppe tilfeldig ettersom cubanske regjeringsstyrker 19. april 1961 slo tilbake en CIA-støttet opprørshær bestående av eksilcubanere som forsøkte å invadere landet via Grisebukta.

– Må dreie seg om folket

Diaz-Canel har gått gradene i kommunistpartiet. Han omtales som en pragmatisk hverdagskommunist med beina godt plantet på jorda. Ingen forventer derfor noen stor politisk kursendring under hans ledelse.

Han blir den første cubanske presidenten siden 1959 som ikke har Castro til etternavn. Fidel Castro ledet i 1959 et opprør, styrtet landets USA-støttede diktator Fulgencio Batista og innførte deretter en variant av kommunisme som Cubas styresett.

Raul Castro tok over som president da broren ble syk i 2008 og beholder vervet som leder for Cubas kommunistparti fram til 2021. Torsdag understreket han at Diaz-Canel trolig også vil overta som partileder når den tid kommer.

Cuba-krisen

Diaz-Canel tar over et land med en dramatisk historie. Mest kjent er kanskje Cuba-krisen, som førte USA og Sovjetunionen til randen av atomkrig.

Det vanskelige forholdet til naboen USA ble bedret da tidligere president Barack Obama gjenåpnet ambassaden i Havanna som hadde vært stengt i 50 år.

Forholdet mellom de to landene er blitt dårligere etter at Donald Trump ble president. USA utviste 15 cubanske diplomater etter at 22 ansatte som angivelig var etterretningsagenter ved USAs ambassade i Havanna, fikk uforklarlige helseplager.

– Jeg er sikker på at vi før eller senere skal beseire de imperialistiske planene, har Diaz-Canel sagt tidligere.

Overtar en svak økonomi

Den nye presidenten møter flere store utfordringer, ikke minst en økonomi i tilbakegang. Etter å ha krympet med 0,9 prosent i 2016, vokste økonomien med beskjedne 1,6 prosent i fjor.

Den politiske uroen i Venezuela, som er alliert med Cuba, påvirker også situasjonen på den karibiske øya. Samtidig har president Donald Trump økt presset mot kommunistøya ved å skjerpe reise- og valutarestriksjoner.

