FN-topp ber Israel slutte å skyte barn på Gazastripen

utenriks

FNs Midtøsten-utsending Nikolaj Mladenov fordømmer drapet på 15-åringen.

– Hvordan kan drapet på et barn i Gaza i dag bidra til fred? Det gjør ikke det! Det bidrar til mer sinne og mer drap, skriver Mladenov i en Twitter-melding der han krever at hendelsen etterforskes.

Israelske soldater har de siste tre fredagene åpnet ild mot titusenvis av palestinere som har demonstrert inne på Gazastripen.

Denne fredagen var oppmøtet langt lavere enn tidligere, men flere tusen demonstranter møtte opp flere steder i den palestinske enklaven.

Blant de fire palestinerne som ble drept da soldatene igjen skjøt med skarpt mot ubevæpnede demonstranter, var en 15 år gammel gutt og en funksjonshemmet mann, opplyser helsedepartementet på Gazastripen.

Over 1.600 skutt

I tillegg er 739 såret, 156 av dem har skuddskader, opplyser myndighetene.

Til sammen er over 30 palestinere drept i forbindelse med protestene. Ifølge helsedepartementet er over 1.600 palestinere de siste tre ukene truffet av skarpe skudd, noe Israel har høstet massiv internasjonal kritikk for.

FN, EU og menneskerettighetsorganisasjoner har krevd uavhengig gransking, noe israelske ledere har avvist.

Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman har i stedet tatt til orde for å gi soldatene medalje, og statsminister Benjamin Netanyahu har også rost dem offentlig.

Ordkrig

Ifølge Haaretz anslår det israelske militæret at rundt 3.000 mennesker deltar i fredagens protester ved fem punkter langs grensegjerdet.

De uvanlig skarpe ordene i Twitter-meldingen fra Mladenov, som er FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, utløste en ordkrig med Peter Lerner, som i mange år var talsmann for den israelske hæren, skriver avisa Haaretz.

Lerner ba Mladenov om å reise til Gaza og få Hamas til å «slutte å sende folk til gjerdet», rapportere til FN (ikke på Twitter) og å stanse palestinske provokasjoner og «organiserte opptøyer» på grensa.

«Slutt å skyte barn», svarte Mladenov.

Skyter med skarpt

Demonstrasjonene arrangeres av en komité der alle de palestinske gruppene på Gazastripen deltar, også president Mahmoud Abbas' Fatah-parti. Planen er at de skal fortsette hver fredag fram til 14. mai, da det er 70 år siden staten Israel ble proklamert.

– Verden har glemt palestinernes rett. Det er vår plikt å minne dem på det, sier tobarnsfaren Ahmed (32), som har deltatt i protestene siden de startet, til VG.

Demonstrantene har satt opp fem teltleirer nær det strengt bevoktede grensegjerdet.

Israel har opprettet en flere hundre meter bred såkalt sikkerhetssone på palestinsk side av grensa og truer med å skyte med skarpt mot alle som beveger seg inn i denne.

Fredag morgen ble det sluppet flygeblader over området, der palestinere ble bedt om å holde seg unna. Israel mener demonstrantene prøver å ødelegg det tungt bevoktede gjerdet og krysse grensa.

Flyttet telt

Torsdag ble fem telt flyttet nærmere og satt opp rundt 300 meter fra grensa, og gravemaskiner laget deretter sandvoller rundt dem for å beskytte dem mot israelske kuler og tåregassgranater.

Demonstrantene satte også fyr på bildekk for å røyklegge området langs grensa og dermed gjøre det vanskeligere for de israelske soldatene å sikte og treffe noen.

Ifølge israelske medier har palestinske aktivister de siste dagene også sendt brennende drager over grensegjerdet i forsøk på å sette fyr på kornåkre i Israel, og flere slike branner er startet de siste dagene, ifølge Times of Israel.

