Over 10.000 evakueres etter bombefunn i Berlin

Den britiske 500-kilos bomben ble funnet torsdag i forbindelse med veiarbeid på gaten Heidestrasse like nord for sentralbanestasjonen i Berlin.

Tyske myndigheter har opprettet en evakueringssone med diameter på 800 meter rundt funnstedet, og politiets bombegruppe arbeider med å uskadeliggjøre bomben.

Det er ventet at dette vil føre til transportkaos i den tyske hovedstaden, ettersom sentralbanestasjonen i Berlin vil bli helt stengt under arbeidet. Stasjonen benyttes på en vanlig dag av drøyt 300.000 passasjerer.

I tillegg blir trikker, busser og til og med enkelte flygninger ved Tegel flyplass innstilt, og det er foreløpig uklart hvor lang tid arbeidet med å desarmere bomben vil ta.

–Det kommer an på hvor lang tid evakueringen tar, og selvsagt også på hva slags tilstand bomben er i, sier polititalsmann Martin Halweg. Han legger til at bomben for øyeblikket er stabil, og at det ikke er noen umiddelbar fare.

Funn av bomber fra andre verdenskrig er ikke uvanlig i Tyskland. Ifølge nyhetsbyrået AFP antas det at over 3.000 bomber fortsatt ligger begravd under Berlin.

