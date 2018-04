Trump langer ut mot OPEC: – Vil ikke akseptere høy oljepris

utenriks

– Ser ut til at OPEC holder på igjen. Med rekordstore mengder olje overalt, inkludert på de fullastede skipene ute på sjøen, er oljeprisene kunstig veldig høye. Ikke bra, og kommer ikke til å bli akseptert, skriver den amerikanske presidenten på Twitter fredag.

Uttalelsen kommer samtidig som ministre fra noen av verdens største oljeprodusenter samlet seg til et møte mellom OPEC og land som står utenfor oljekartellet i Saudi-Arabia.

OPEC-landene og landene utenfor oljekartellet inngikk i 2016 en avtale om å kutte oljeproduksjonen med 1,8 millioner fat per dag for å redusere overskuddslagrene av olje.

Avtalen, som utløper ved utgangen av året, har ført til at oljeprisen har steget til over 70 dollar fatet fra under 30 dollar fatet tidlig i 2016.

Ifølge E24 falt oljeprisen med 50 cent ned til 73,49 umiddelbart etter Trumps utspill.

(©NTB)