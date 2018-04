Kim: Ikke nødvendig med flere atomprøvesprenginger

utenriks

– Fra 21. april vil Nord-Korea stoppe med atomprøvesprenginger og oppskyting av interkontinentale ballistiske missiler, heter det i en uttalelse fra det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA, gjengitt av det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Ifølge KCNA kunngjorde Kim også stengingen av et teststed for atomprøvesprenging.

– Teststedet i nord har fullført sitt oppdrag, sa Kim under et partimøte.

Kim sier at «atomvåpnene har blitt verifisert», og at det «ikke er nødvendig for oss å gjennomføre flere kjernefysiske tester eller tester av raketter eller interkontinentale ballistiske missiler». Nord-Korea har gjennomført seks atomprøvesprenginger siden 2006.

KCNA nevner ikke noe om hvorvidt regimet er innstilt på å avvikle atomvåpenprogrammet fullstendig.

– Gode nyheter

– Dette er veldig gode nyheter for Nord-Korea og for verden – stort framskritt! Ser fram til toppmøtet, skriver USAs president Donald Trump på Twitter.

– Nord-Koreas beslutning er betydningsfull framgang for atomnedrustningen for Koreahalvøya, som verden ønsker seg, heter det i en uttalelse fra Sør-Koreas president Moon Jae-ins kontor. Det blir også lagt til at beslutningen vil skape gode forhold for suksess i de kommende toppmøtene.

Også Kina ønsker kunngjøringen velkommen. Beijing støtter økonomisk utvikling og atomnedrustning på Korea-halvøya, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementets talsmann Lu Kang.

Men Japan er ikke overbevist av Kims løfte.

– Vi ønsker kunngjøringen velkommen som et steg videre. Men vi må se nærmere på om denne beslutningen vil føre fram til en beviselig og uomtvistelig avskaffelse av atomarsenal og masseødeleggelsesvåpen, sier statsminister Shinzo Abe.

Japans forsvarsminister Itsunori Onodera viser på sin side til at Nord-Koreas leder ikke sa noe om «skrinlegging av de ballistiske missilene med kort og middels rekkevidde».

Toppmøter

Nyheten fra Nord-Korea kommer en knapp uke før toppmøtet mellom Nord-Koreas leder og Sør-Koreas president. Møtet vil finne sted i grensebyen Panmunjom, og det historiske møtet mellom de to 27. april blir tredje gang statsledere for de to landene møtes siden slutten av Koreakrigen i 1953.

Erklæringen fra Nord-Korea har lenge vært etterspurt av USA og vil bli sett på som et viktig skritt i riktig retning før møtet med Moon. Før sommeren vil også Kim og Trump møtes. Ifølge den amerikanske presidenten vil møtet skje i slutten av mai eller i begynnelsen av juni, men tid og sted for toppmøtet er ikke offentliggjort.

Åpnet direktelinje

Ifølge sørkoreanske medier varte den første testsamtalen i 4 minutter og 17 sekunder.

– Dette er første gang at en telefonlinje har blitt etablert direkte mellom de to lederne, sier en talsmann for Moon Jae-ins kontor.

Fredsavtale er målet

Hvordan Nord-Korea skal «belønnes» dersom landet gir fullstendig etter for kravet om atomnedrustning, har ikke vært klart. President Moon har antydet at det kan bli snakk om en nødhjelpspakke til landet i nord, som Sør-Korea aldri har undertegnet en fredsavtale med.

– Å undertegne en fredsavtale må være en målsetting, sa Moon.

Formelt sett er Nord- og Sør-Korea fortsatt i krig, siden det aldri ble inngått noen fredsavtale etter Koreakrigen på 1950-tallet.