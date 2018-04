Kim: Ikke nødvendig med flere atomprøvesprengninger

utenriks

– Fra 21. april vil Nord-Korea stoppe med atomprøvesprengninger og oppskyting av interkontinentale ballistiske missiler, heter det i en uttalelse fra det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA ifølge Yonhap.

Ifølge KCNA annonserte Kim også stengingen av et teststed for atomprøvesprengning.

– Teststedet i nord har fullført sitt oppdrag, sa Kim under et partimøte, ifølge KCNA.

Kim sier at «atomvåpnene har blitt verifisert», og at det «ikke er nødvendig for oss å gjennomføre flere kjernefysiske tester eller tester av raketter eller interkontinentale ballistiske missiler».

– Dette er veldig gode nyheter for Nord-Korea og for verden – stort framskritt! Ser fram til vårt møte, skriver USAs president Donald Trump på Twitter.

Nyheten fra Nord-Korea kommer en knapp uke før toppmøtet mellom Nord-Koreas leder og Sør-Koreas president Moon Jae-in. Møtet vil finne sted i grensebyen Panmunjom, og det historiske møtet mellom de to 27. april blir tredje gang statsledere for de to landene møtes siden slutten av Koreakrigen i 1953.

Erklæringen fra Nord-Korea har lenge vært etterspurt av USA og vil bli sett på som et viktig skritt i riktig retning før møtet med Moon. Senere i år vil også Kim og Trump møtes. Ifølge den amerikanske presidenten vil møte skje i begynnelsen av juni, men tid og sted for toppmøtet er ikke offentliggjort.