– Det er selvsagt for å hedre Tim. Han har stått for musikken på dansegulvene våre i mange, mange år, sier Robert Hållstrand, eieren av nattklubbene Rose og Fou.

Den 28 år gamle DJ-en og plateprodusenten regnes som en pioner innenfor elektronisk dansemusikk.

«I natt vil dansegulvet være stille for Avicii. Ved midnatt blir det holdt et minutts stillhet for en av tidenes største musikktalenter i Sverige. Hvil i fred og takk for alt, skrev DJ Kim Bauer på Facebook.

