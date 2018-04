OPCW-eksperter har samlet inn prøver i Douma

utenriks

De ni inspektørene fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) ankom Syrias hovedstad Damaskus for en uke siden.

Lørdag ettermiddag opplyser OPCW at inspektørene har samlet inn prøver inne i Douma, som ligger like utenfor hovedstaden. Prøvene skal nå analyseres.

– Ifølge informasjonen vi har, ankom OPCWs spesialutsendinger stedet der det mistenkes å være giftige stoffer i byen Douma på morgenen 21. april, opplyste utenriksdepartementet i Moskva tidligere lørdag.

Forsinkelse

USA har anklaget Russland og Syria for å forsinke inspektørene for i mellomtiden å «sterilisere åstedet» og fjerne beviser for at et kjemisk angrep fant sted. Det avviser Russland, som kaller forsinkelsen for uakseptabel.

OPCWs leder sa onsdag at sikkerhetssituasjonen hindret dem i å reise de få kilometerne til Douma.

OPCW-inspektørene har av FN sikkerhetsråd fått mandat til å undersøke om et kjemisk angrep har funnet sted, samt hvilke kjemikalier som i så fall ble brukt og hvor mange som ble drept og såret. OPCW har imidlertid ikke mandat til å si hvem som eventuelt sto bak et slikt angrep.

OPCW og FN har etter en felles gransking tidligere slått fast at Assads regime var ansvarlig for saringassangrepet der rundt 100 mennesker ble drept i Khan Sheikhoun 4. april i fjor.

Vestlig bombing

Russland har benektet påstanden fra vestlige land, opprørere og lokalt helsepersonell om at regimet også drepte over 40 sivile med giftgass i Douma 7. april og med det brøt folkeretten. Russland, som gir massiv støtte til Syrias president Bashar al-Assad i krigen, har i stedet anklaget «utenlandsk etterretning» og Storbritannia for å ha iscenesatt angrepet.

USA, Frankrike og Storbritannia bombet natt til 15. april militære anlegg i Syria. De tre landene hadde ikke noe FN-mandat, og jurister har fastslått at rakettangrepet utgjorde et folkerettsbrudd.

USA, Frankrike og Storbritannia framholder at bombingen av blant annet et påstått lager for kjemiske våpen var et nødvendig svar på det antatte kjemiske angrepet. De mener å kunne bevise at Assad sto bak Douma-angrepet.