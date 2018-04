Splittet sikkerhetsråd i Syria-samtaler i Skåne

utenriks

Sikkerhetsrådets årlige idédugnad finner normalt sted nord i delstaten New York, men denne gangen tok de 15 ambassadørene og generalsekretær António Guterres turen til Backåkra.

Det var Sverige som inviterte til uformelle møter på sommerhuset til FNs andre generalsekretær Dag Hammarskjöld, som døde i en flystyrt i Afrika i 1961.

Her skal de diskutere FNs fredsbevarende arbeid og konfliktløsning, men to pågående konflikter er øverst på agendaen – Syria og Nord-Korea.

Sverige har for tiden en av de ti roterende plassene i FNs sikkerhetsråd, der spesielt vetomaktene USA og Russland har vært sterkt splittet i synet på den snart sju år lange krigen i Syria.

Krigsforbrytelser

– I Syria må vi bli enige om to ting. For det første finnes det ingen militær løsning, bare med politiske samtaler kan vi få framgang, sier Guterres på første dag av det to dager lange møtet på gården i Skåne.

– For det andre må vi finne en måte å granske og stille noen til ansvar for de krigsforbrytelsene som er begått, tilføyer han.

FNs spesialutsending for Syria, Staffan de Mistura, ventes å ankomme Backåkra søndag.

Samarbeidsklimaet i FNs sikkerhetsråd har i lengre tid vært spent, og posisjonene fastlåste. Håpet er at den uformelle settingen skal kunne bidra til å løse opp stemningen.

Nye ideer

Sveriges utenriksminister Margot Wallström påpeker at Sverige har en lang tradisjon for konfliktløsning, men advarer mot å håpe at helgeoppholdet kan bidra til fred i Syria.

– Forhåpentligvis vil noen nye ideer komme på bordet, og jeg tror det vil skje i disse baner – den humanitære situasjonen og kjemiske våpen, sier Wallström.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley synes det er godt å komme bort fra New York og beskriver oppholdet i Skåne som viktig, men om Syria sier hun:

– Vi har ikke så mye suksess, vi er fortsatt fastlåst.

(©NTB)