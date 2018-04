Forsiktig optimisme etter Sikkerhetsrådets Skåne-besøk 

utenriks

– Det er på tide å opprette dialog om Syria, og i dag tok vi steg i den retning. Vi må gjenopprette tilliten, sa rådets fungerende president Gustavo Meza-Cuadra søndag.

– Vi ble også enige om å intensivere anstrengelsene våre, la han til.

Sveriges FN-ambassadør Olof Skoog var også forsiktig optimist etter helgens møter i Skåne, der alle de 15 medlemslandenes ambassadører deltok, sammen med FNs generalsekretær António Guterres.

Tre prioriterte spørsmål

Til tross for stor uenighet greide rådets medlemmer ifølge Skoog å enes om tre prioriterte punkter for sitt videre arbeidet for å få en slutt på krigen i Syria:

1. Å for alvor komme tilbake til en politisk løsning og arbeide under en FN-ledet prosess.

2. Å gjøre mye mer angående den humanitære situasjonen, inkludert resolusjonen som Sverige og Kuwait tidligere har lagt fram og som ble vedtatt i februar.

3. Å løse spørsmålet om kjemiske våpen.

– Vi kommer til å jobbe hardt de kommende dagene og ukene for å komme overens om en fornuftig mekanisme for å ta rede på om det fins slike våpen og hvem som i så fall bærer ansvaret, sier Skoog.

En annen atomsfære

Sikkerhetsrådet tar vanligvis sin vårutflukt i New York-området, men valgte på invitasjon fra Skoog å legge den til sommerboligen til FNs tidligere generalsekretær Hammarskjöld, gården Backåkra i Skåne.

Hammarskjöld døde i en flystyrt i det daværende Nord-Rhodesia, dagens Zambia, i 1961.

– Det har vært nyttig å sette seg ned i en annen atmosfære for å reflektere over vårt felles ansvar, mener Skoog.

Lammet

FNs sikkerhetsråd har i lengre tid vært lammet i spørsmålet om Syria, der USA og Russland har stått steilt mot hverandre og blokkert en rekke resolusjonsutkast.

Russland er president Bashar al-Assads fremste allierte i krigen, og motsetter seg ethvert forslag i rådet som kan bidra til å svekke den syriske presidentens stilling.

(©NTB)