Guterres mener den kalde krigen er tilbake

Det er imidlertid ikke snakk om samme type kald krig mellom øst og vest som det verden tidligere har opplevd, sier Guterres i et intervju med SVT.

– For det første kontrollerer USA og Russland ikke alle, slik tilfellet var tidligere. Et antall land er aktive: Tyrkia, Iran, Saudi-Arabia med flere. Det er tydelig at det ikke lenger er snakk om to homogene, kontrollerende blokker, sier han.

– For det andre så fantes det under den kalde krigen mekanismer for dialog, kontroll og kommunikasjon, noe som sikret at konfrontasjoner ikke skulle eskalere utenfor all kontroll. Slike mekanismer fins ikke lenger, sier FNs generalsekretær.

