Guterres mener FN må sterkere på banen i Syria

Guterres rundet mandag av et besøk i Sverige, der også ambassadørene fra de 15 medlemslandene i Sikkerhetsrådet møttes i helgen. Krigen i Syria var et sentralt tema under samtalene.

– Marerittet i Syria har pågått i over sju år. Det kaster en mørk skygge over verdenssamfunnet. Ingen land kan løse dette alene. Vi trenger en FN-ledet innsats, sa statsminister Stefan Löfven under en felles pressekonferanse med Guterres.

Handlingslammet

FNs generalsekretær beklaget på sin side Sikkerhetsrådets handlingslammelse når det gjelder Syria.

– Sikkerhetsrådet har dessverre ikke vært enige når det gjelder Syria. Men jeg håper nå på framgang. Det er enighet om at det trengs en politisk og ikke en militær løsning, sier Guterres.

– Vi behøver humanitær tilgang til hele det syriske territoriet og vi må også finne måter å stille de skyldige til ansvar for brudd på internasjonal lov som følge av bruk av kjemiske våpen, sier han.

Kald krig

Søndag konstaterte FNs generalsekretær at den kalde krigen er tilbake, om enn i en noe annen variant enn tidligere.

– For det første kontrollerer ikke USA og Russland alt, slik tilfellet var tidligere. Et antall land er aktive: Tyrkia, Iran, Saudi-Arabia med flere. Det er tydelig at det ikke lenger er snakk om to homogene, kontrollerende blokker, sa FNs generalsekretær António Guterres.

Det er imidlertid ikke snakk om samme type kald krig mellom øst og vest som det verden tidligere har opplevd, sa Guterres i et intervju med SVT.

– For det andre så fantes det under den kalde krigen mekanismer for dialog, kontroll og kommunikasjon, noe som sikret at konfrontasjoner ikke skulle eskalere utenfor all kontroll. Slike mekanismer fins ikke lenger, sa Guterres.

